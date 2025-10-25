تضرر سد في روسيا إثر تعرضه للقصف

قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية، اليوم السبت، إن سدا على خزان محلي تعرض للقصف، مما تسبب في وقوع أضرار.

وذكر غلادكوف، في بيان على تطبيق "تلغرام"، أن تكرار الضربات على السد قد يؤدي إلى حدوث فيضانات، ونصح سكان أجزاء من تجمعين سكنيين حدوديين، هما "شيبيكينو" و"بيزليودوفكا"، بمغادرة منازلهم إلى أماكن إقامة مؤقتة.

تقع بيلغورود على حدود منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، وتتعرض لهجمات منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت 121 طائرة مسيرة خلال الليل، منها سبع كانت تحلق نحو العاصمة موسكو.