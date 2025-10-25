الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
وزراء خارجية آسيان يعقدون اجتماعا قبل قمة تجمع القادة

وزراء خارجية آسيان يعقدون اجتماعا في كوالالمبور
25 أكتوبر 2025 17:57

عقد وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اجتماعا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم السبت.
وحذر محمد حسن وزير الخارجية الماليزي نظراءه من جنوب شرق آسيا من أن مساحة الحيادية تتقلص في منطقة تتشكل بشكل متزايد من منافسة بين القوى العظمى.
ويشكل الاجتماع افتتاحا للقمة السنوية لرابطة آسيان، التي تبدأ غدا الأحد في كوالالمبور، يليها يومان من اللقاءات رفيعة المستوى مع شركاء رئيسيين.  
ومن المتوقع أن يركز الزعماء على الأمن الإقليمي والمرونة الاقتصادية مع سيطرة أنماط التجارة العالمية على المناقشات.
وقال وزير الخارجية الماليزي، لنظرائه "مع هيمنة المنافسة بدلا من الإجماع على المشهد الدولي والانقسام بدلا من الحوار، تجد دول آسيان نفسها عند مفترق طرق".
وأضاف أن "مساحة حيادنا تتضاءل، لاسيما في مجالات مثل التجارة والتكنولوجيا وترتيبات الأمن الإقليمي. بالإضافة إلى الرئيسالأميركي دونالد ترامب، يشارك رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج ورئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي من بين أكثر من 12 زعيما في قمة آسيان واجتماعات ذات صلة. 

المصدر: وكالات
كوالالمبور
آسيان
قمة آسيان
