رئيسة وزراء اليابان: العلاقات القوية مع أميركا "أولوية قصوى"

قالت ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان إنها أبلغت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مكالمة هاتفية اليوم السبت، أن تعزيز التحالف بين بلديهما يمثل "أولوية قصوى" بالنسبة لها.

وجاءت المكالمة قبل أيام من زيارة ترامب المقررة إلى طوكيو في إطار جولة إقليمية، وكانت الأولى بين الزعيمين منذ تولي تاكايتشي منصبها في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

وقالت للصحفيين "اتفقنا على العمل من أجل الارتقاء بالتحالف الياباني الأميركي إلى آفاق جديدة".

وأضافت "أبلغته أن تعزيز التحالف الياباني الأميركي هو الأولوية القصوى لحكومتي على الصعيدين الدبلوماسي والأمني".

كما قالت تاكايتشي إنها وجدت ترامب "شخصًا حيويًا ومرحًا للغاية".

وفي منشور على منصة "إكس"، قالت إن محادثتهما كانت "جيدة وصريحة".

ومن المقرر أن يزور ترامب اليابان اعتبارًا من يوم الاثنين في طريقه إلى محادثات تجارية حاسمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.

ويرغب الرئيس الأميركي في أن تزيد طوكيو وحلفاء آخرون إنفاقهم العسكري.

وفي أول خطاب سياسي لها، قالت تاكايتشي، أمس الجمعة، إنه سيتم إنفاق اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في هذه السنة المالية، محققة بذلك هدف الحكومة قبل عامين من الموعد المحدد.