بريطانيا: ملتزمون بوحدة وسيادة ليبيا

بنغازي (الاتحاد)



أكد السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونغدن، أن التزام بلاده تجاه ليبيا الموحدة والمزدهرة والقوية وذات السيادة، لا يزال ثابتاً ولم يتغير. ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال»، أمس، عن السفير البريطاني قوله: «يستحق الشعب الليبي مستقبلاً أفضل»، داعياً قادة ليبيا من الشرق والغرب إلى الاستماع إلى صوت الشعب الليبي وتقديم مصلحته فوق مصالحهم الضيقة.

في غضون ذلك، أعادت السلطات في شرق ليبيا، أمس، فتح مطار خليج سرت الدولي بعد توقف دام 12 عاماً بسبب الصراع والقلاقل التي مرت بها البلاد، في خطوة تقول جهات محلية وسكان إنها ستخفف مشقة السفر عن أهل المنطقة الوسطى وتنعش الأنشطة الاقتصادية.

وخرج المطار من الخدمة منذ عام 2013 مع تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعرض لأضرار جسيمة خلال سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على سرت الواقعة بوسط ليبيا بين عامي 2015 و2016، عندما دُمرت كل مرافقه الرئيسية تقريباً، بما في ذلك المدارج وصالات الركاب وبرج المراقبة. وقال مسؤولون: إن الجهاز الوطني للتنمية والإعمار تولى أعمال إعادة البناء والتأهيل التي بدأت في 2024 وانتهت بالافتتاح الرسمي أمس. ويمتد المطار على مساحة تقدر بحوالي 25 كيلومتراً مربعاً، وقال مصدر بالجهاز: إن المطار يسع حوالي ألف مسافر يومياً.

وقال المدير العام للجهاز الوطني للتنمية والإعمار، محمود الفرجاني: إن المشروع مثل إعادة بناء كاملة من الصفر، مضيفاً أن إنجازه استغرق 11 شهراً رغم صعوبة المهام وحجم العمل.