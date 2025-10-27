الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

إسرائيل تنهي حالة الطوارئ في الجنوب

نازحون يعودون إلى منازلهم المدمرة شمال غزة (أرشيفية)
28 أكتوبر 2025 00:50

القدس (وكالات) 

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، رفع حالة الطوارئ في البلدات الجنوبية القريبة من قطاع غزة، للمرة الأولى منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه: «قررت تبني توصية الجيش الإسرائيلي ورفع حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية، وذلك للمرة الأولى منذ السابع من أكتوبر 2023».
وبحسب البيان، فإن القرار يعكس الواقع الأمني الجديد في جنوب البلاد، كما يأتي في وقت يتواصل فيه سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الحالي.
وفي سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أمس، أن الدول المحايدة فقط تجاه إسرائيل يمكنها إرسال قوات للمشاركة في تأمين قطاع غزة، مستبعداً بذلك مشاركة تركيا.

إسرائيل
فلسطين
وزير الدفاع الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
الجيش الإسرائيلي
