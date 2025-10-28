الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الفصائل الفلسطينية تؤكد التزامها بتسليم جثامين الرهائن

جانب من محاولات البحث عن جثث الرهائن في خان يونس جنوب غزة (رويترز)
29 أكتوبر 2025 02:32

حسن الورفلي (غزة، القاهرة)

أكدت الفصائل الفلسطينية في غزة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل والمضي قدماً نحو تسليم جثامين كافة الرهائن الإسرائيليين خلال الأيام المقبلة، نافية تعمدها تأخير عملية تسليم الجثامين للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية، كما أشارت إلى وجود صعوبات عدة تواجهها في عملية انتشال الجثامين مع عدم توافر معدات ثقيلة تسرع تلك المهمة، بحسب ما أكده مصدر فلسطيني. 
وأوضح المصدر أن الفصائل الفلسطينية نقلت للوسطاء في مصر وقطر الصعوبات التي تواجههم في انتشال جثامين بقية الرهائن الإسرائيليين، مؤكدة أن مقتل عدد من حراس الرهائن الإسرائيلي وفقدان الاتصال ببعضهم يعقد مهمة الوصول إلى جثامين عدد من الرهائن الإسرائيليين.
بدورها، طالبت حركة حماس في بيان لها، أمس، الوسطاء بضرورة التدخل وتحمل مسؤولياتهم أمام «العراقيل الخطيرة» التي تقوم بها إسرائيل وعدم سماحها بإنجاز المهام الموكلة إلى الفصائل بانتشال جثامين الرهائن وإنجاز هذه المهمة الإنسانية بعيداً عن الحسابات السياسية.
وتتهم إسرائيل حركة حماس بالمماطلة في تسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها، وتهدد إسرائيل بتوسيع مساحة «الخط الأصفر» الذي ينتشر الجيش الإسرائيلي خلفه في قطاع غزة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وبتقليص كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع.
وجاء هذا التهديد خلال مداولات عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، بعد تسليم حماس جثة أسير إسرائيلي، أمس الأول، وصرح نتنياهو بأن رفات الرهينة التي أعادتها حماس الليلة الماضية، هي بقايا رهينة كانت القوات الإسرائيلية قد استعادتها من غزة قبل نحو عامين.
وطالبت عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة أمس السلطات إلى «اتخاذ إجراءات حاسمة» ضد حماس، متهمة الحركة بانتهاك الاتفاق بإعادة بقايا رفات رهينة سبق للجيش استرجاعه.
ومساء أمس، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستقوم بتسليم جثة أحد الرهائن الإسرائيليين الذين تم العثور عليهم مؤخراً داخل أحد الأنفاق في قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق المرحلة الأولى مع إسرائيل.
وعلمت «الاتحاد» أن اتصالات مكثفة تجري بين الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة للدفع نحو تفعيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار نوفمبر المقبل، والعمل على تثبيت دائم للهدنة الموقعة في شرم الشيخ برعاية مصرية وقطرية وأميركية وتركية.
وترفض إسرائيل الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار إلا بعد تسلمها لكافة جثامين الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، مع التأكيد على ضرورة نزع سلاح حماس وتخليها عن الحكم مع دخول التفاوض المرحلة الثانية.

