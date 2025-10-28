الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

واشنطن تحض رعاياها على مغادرة مالي فوراً

29 أكتوبر 2025 01:02

حضّت السفارة الأميركية في مالي الثلاثاء رعاياها على مغادرة البلاد فوراً عبر رحلات جوية تجارية، إذ تواجه مالي حصاراً يفرضه مسلحون على الوقود منذ أسابيع زاد من تدهور الوضع الأمني.
وقالت السفارة الأميركية في مالي في بيان «على المواطنين الأميركيين الموجودين حالياً في مالي مغادرة البلاد فوراً عبر رحلات جوية تجارية».
وأكدت السفارة أن «نقص الوقود، وإغلاق المدارس والجامعات في كل أنحاء البلاد»، و«الصراع المستمر بين الحكومة المالية وعناصر إرهابية قرب العاصمة باماكو، كلّها تفاقم تقلبات الوضع الأمني في باماكو».
وأضافت السفارة أن مطار باماكو الدولي «لا يزال مفتوحاً والرحلات الجوية متاحة».
وأوصت المواطنين الأميركيين «الذين يقررون عدم مغادرة مالي بالاستعداد لأي حالات طارئة قد تحدث، لا سيما من خلال البحث عن مأوى أو ملاذ لفترة طويلة».

 

المصدر: آ ف ب
مالي
أميركا
