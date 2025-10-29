الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: "ليس مسموحاً لي" الترشح لولاية ثالثة

ترامب: "ليس مسموحاً لي" الترشح لولاية ثالثة
29 أكتوبر 2025 07:56

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه "ليس مسموحاً" له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة و"هذا مؤسف".

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى كوريا الجنوبية إنّ "شعبيتي في أعلى مستوياتها بحسب استطلاعات الرأي، وكما تعلمون، بناء على ما قرأته، لا أعتقد أنه مسموح لي بالترشح، لذا سنرى ما سيحدث إنه لأمر مؤسف".

وينصّ التعديل الـ22 لدستور الولايات المتحدة الذي أقرّ في 1947 على أنّه "لا يجوز انتخاب أيّ شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".

وترامب الذي شغل ولاية أولى من 2017 ولغاية 2021 وبدأ ولايته الثانية في 20 يناير الفائت، يتحدث مؤخراً بصورة متزايدة عن دعوات يتلقاها من أنصاره للترشح لولاية ثالثة، من دون أن يعلن رفضه لهذا الأمر.

كذلك، فإنّ الرئيس الجمهوري عرض مراراً قبّعات حمراء تحمل عبارة "ترامب 2028"، وهي سنة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وإحدى الفرضيات التي سادت محيط الملياردير البالغ من العمر 79 عاماً هي إمكان ترشّحه بعد ثلاث ستوات لمنصب نائب الرئيس، بينما يترشح نائب الرئيس الحالي جيه دي فانس لمنصب الرئيس، لكنّ ترامب استبعد هذا الخيار الاثنين.

أخبار ذات صلة
قمة مرتقبة تجمع ترامب مع الرئيس الصيني
كوريا الجنوبية تُهدي ترامب تاج الملوك الذهبي
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©