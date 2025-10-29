فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية

هانوي (وكالات)

أعلنت السلطات، أمس، أن الأمطار الموسمية أدت إلى فيضان هائل في وسط فيتنام، مما أسفر عن وفاة تسعة أشخاص وفقدان خمسة آخرين. وأفادت وكالة الدفاع المدني الفيتنامية في تقرير بأن 11 شخصاً أيضاً أصيبوا جراء الفيضانات.

وقال المركز الوطني للتنبؤ بالأرصاد الجوية - المائية: إن الأمطار الغزيرة مازالت تؤثر على المنطقة الوسطى، خاصة مناطق سياحية مثل هيو ودانانج وهوي آن. وفي مدينة هيو، غمرت المياه الشوارع واستخدم السكان القوارب للتنقل.

وانقطعت الكهرباء، واضطرت المدارس لغلق أبوابها. وغمرت الفيضانات التاريخية 32 من أصل 40 منطقة في هيو وأثرت على 35 ألف منزل بينما شهدت دا نانج غرق أكثر من 75 ألف منزل.

وفي هايتي، قال عمدة مدينة ساحلية جنوب البلاد: إن 25 شخصاً لقوا حتفهم بعدما غمرت مياه الفيضانات الناجمة عن الإعصار ميليسا منازل قريبة. وقال جان برتراند سوبريم عمدة مدينة بيتي جواف: إن عشرات المنازل في المدينة انهارت، ولا يزال السكان محاصرين تحت الأنقاض.

وناشد الحكومة تقديم المساعدة لإنقاذ الضحايا، قائلاً: إن الوضع يفوق قدرته على التعامل معه.

وكان هناك مسؤول واحد فقط من وكالة الحماية المدنية في هايتي في المنطقة، حيث يكافح السكان من أجل الإخلاء وسط مياه فيضانات غزيرة ناجمة عن إعصار ميليسا في الأيام الأخيرة.