ترامب: الرسوم الجمركية على الصين ستنخفض إلى 47%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على متن طائرة الرئاسة، خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية من 57% إلى 47% بعد محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إن اجتماعه مع الزعيم الصيني شي جين بينغ كان "نجاحا كبيرا"، معلنا أنه سيتوجه إلى الصين في أبريل لإجراء محادثات جديدة.

وقال ترامب إن الصين "ستشتري فورا كميات هائلة من فول الصويا ومنتجات زراعية أخرى من الولايات المتحدة.

كما أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينج بشأن القيود المفروضة على صادرات الصين لمعادن الأرض النادرة.

وأضاف ترامب أنه تمت إزالة العقبات، وسوف يتم تطبيق الاتفاق لمدة عام واحد بشكل أولي. ولم يقدم الرئيس الأميركي أي تفاصيل عن شروط الاتفاق.



وصرّح ترامب على متن الطائرة الرئاسية "سأذهب إلى الصين في أبريل، وسيزورني هو هنا في وقت لاحق، سواء في فلوريدا أو بالم بيتش أو واشنطن العاصمة" مؤكدا أنهما "أنجزا الكثير من الأمور" خلال محادثات الخميس في بوسان بكوريا الجنوبية، مشيدا بشي جين بينغ باعتباره "زعيما عظيما لدولة قوية جدا".