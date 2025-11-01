الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السيسي يفتتح المتحف المصري الكبير

ألعاب نارية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
2 نوفمبر 2025 02:01

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا بعد أكثر من عقدين على بدء العمل فيه.
وقال السيسي، في كلمته "اليوم، نحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير ونكتب فصلا جديدا من تاريخ الحاضر والمستقبل"، مشيرا إلى أنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.
وأضاءت سماء القاهرة ألعاب نارية خضراء وحمراء عقب إعلان السيسي الافتتاح الرسمي، على أن يبدأ المتحف باستقبال الزوار الأسبوع الجاري.
تخلل الافتتاح الضخم، الذي حضرته عشرات الوفود الرسمية والرؤساء والملوك، فقرات فنية لفنانين مصريين بينما أضيئت الجدران الخارجية للمتحف باللون الأخضر.
وأشار السيسي إلى أن تشييد المتحف "جاء نتيجة تعاون دولي واسع مع عدد من الشركات والمؤسسات العالمية".
وأضاف "هذا الصرح العظيم ليس مجرد مكان لحفظ الآثار النفيسة، بل هو شهادة حية على عبقرية الإنسان المصري".
"هدية الى العالم"
وصف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، المتحف في وقت سابق اليوم السبت بأنه "صرح عالمي يقدم من مصر كهدية لكل العالم"، مضيفا أنّه "الحلم الذي كان يدور في خيالنا".
واستغرق بناء المتحف، الذي يغطي مساحة تقارب نصف مليون متر مربع، أكثر من 20 عاما. وبلغت تكلفته أكثر من مليار دولار أميركي.
وأشار مدبولي إلى أنّ "فكرة المتحف كانت من حوالى 30 سنة... ولكن مرّ إنشاء هذا المشروع بفترة توقَّف فيها نتيجة للظروف التي مرّت فيها مصر اعتبار من 2011".
وأضاف "يمكنني القول إنّ الحجم الأكبر من عملية الإنشاء حصلت خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية".
وسيكون كنز المتحف الأكبر المجموعة الكاملة للفرعون توت عنخ آمون التي اكتُشفت عام 1922 في مقبرة بوادي الملوك في صعيد مصر. وكانت هذه المجموعة التي تضم حوالى خمسة آلاف قطعة جنائزية مشتّتة بين متاحف عدّة في مصر أو تجوب العالم أو في مخازن، وسيتم جمعها في قاعة واحدة في المتحف.
وفي المجموع، يضم المتحف المصري الكبير أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، نصفها سيكون معروضا، ما يجعل منها أكبر مجموعة في العالم مخصصة لحضارة واحدة، شهدت مرور 30 سلالة على مدى خمسة آلاف عام.
ويُستقبل الزوار في بهو واسع يتوسّطه تمثال ضخم للفرعون رمسيس الثاني الذي حكم مصر لمدة 66 عاما منذ أكثر من 3 آلاف عام. ويبلغ وزن التمثال 83 طنا من الغرانيت ويصل ارتفاعه إلى 11 مترا.
وعلى عكس المتحف القديم ذي المساحة الضيقة الذي بُني قبل قرن في وسط العاصمة المصرية، يضم المتحف المصري الكبير داخل جدرانه الحجرية ذات اللون الرملي، صالات كبيرة ترفدها إضاءة دقيقة ومعارض واقع افتراضي، إلى متحف للأطفال.
ومن خلال نافذة زجاجية، سيتمكّن عشاق الآثار من متابعة العمل داخل مختبر الترميم حيث يتم العمل على مركب شمسي عمره 4500 عام، عُثر عليه مدفونا بالقرب من هرم خوفو.

أخبار ذات صلة
«المتحف المصري الكبير» يفتح أبوابه باحتفالية عالمية
نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يشهد حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
المصدر: وكالات
عبد الفتاح السيسي
المتحف المصري الكبير
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
صلاح فخور بـ «الهدف 250» مع ليفربول
الرياضة
صلاح فخور بـ «الهدف 250» مع ليفربول
اليوم 13:57
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
الرياضة
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
اليوم 13:44
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©