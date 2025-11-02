أميركا تحذّر الصين من الإخلال بتعهداتها بشأن التجارة

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة مستعدة لزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إذا لم تلتزم الأخيرة بتعهدها عدم منع صادرات المعادن النادرة.

وأشارت السلطات الصينية، الخميس، إلى أنها علقت لمدة عام القيود الإضافية التي فرضتها في التاسع من أكتوبر على صادرات المعادن النادرة الحيوية لقطاع التكنولوجيا عالميا.

أعلن عن التعليق بعد محادثات بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.

وقال سكوت بيسنت، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية "سيطر الصينيون على هذه السوق" في التجارة، مضيفا "آمل أن نتمكن من الاعتماد عليهم".

وحذّر المسؤول من أنه خلاف ذلك "قد نلوح بتهديد الرسوم الجمركية مجددا ونستعمل العديد من الأوراق الأخرى أيضا".

وبموجب الاتفاق المعلن هذا الأسبوع، ستخفض الحكومة الأميركية الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة من 57% إلى 47%.