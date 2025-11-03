الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الفيضانات تودي بحياة 37 شخصاً في فيتنام

جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
3 نوفمبر 2025 12:45

قالت السلطات المحلية اليوم الاثنين إن هطول الأمطار خلال الأسبوع الماضي أدى لوقوع فيضانات قوية بوسط فيتنام، مما أودى بحياة 37 شخصاً وفقدان خمسة آخرين.

وغمرت المياه مناطق بوسط البلاد، بما فيها مناطق حول مدينتي هوي ودا نانج السياحيتين.

وقالت وسائل الاعلام المحلية إن السكان استخدموا القوارب للتحرك وسط الشوارع التي غمرتها مياه الفيضانات.

قتلى جراء الفيضانات بوسط فيتنام

وقالت وكالة إدارة الكوارث في فيتنام إن 78 شخصاً أصيبوا، وتضرر نحو 13 ألف شخص بسبب الفيضانات.

وحذرت السلطات من وقوع المزيد من الفيضانات في ظل التوقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة في بعض المناطق.

المصدر: وكالات
فيتنام
الفيضانات
