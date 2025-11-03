الفيضانات تودي بحياة 37 شخصاً في فيتنام

قالت السلطات المحلية اليوم الاثنين إن هطول الأمطار خلال الأسبوع الماضي أدى لوقوع فيضانات قوية بوسط فيتنام، مما أودى بحياة 37 شخصاً وفقدان خمسة آخرين.

وغمرت المياه مناطق بوسط البلاد، بما فيها مناطق حول مدينتي هوي ودا نانج السياحيتين.

وقالت وسائل الاعلام المحلية إن السكان استخدموا القوارب للتحرك وسط الشوارع التي غمرتها مياه الفيضانات.

وقالت وكالة إدارة الكوارث في فيتنام إن 78 شخصاً أصيبوا، وتضرر نحو 13 ألف شخص بسبب الفيضانات.

وحذرت السلطات من وقوع المزيد من الفيضانات في ظل التوقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة في بعض المناطق.