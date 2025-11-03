الفلبين تجلي عشرات الآلاف مع اقتراب الإعصار "كالماغي"

أجلت السلطات الفلبينية أكثر من 150 ألف شخص، اليوم الاثنين، من مناطق ساحلية يُتوقع أن تتأثر بالاعصار "كالماغي" الذي يقترب من أرخبيل "فيساياس" ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وحتى الساعة الثامنة مساء الاثنين، أُجلي قرابة 156 ألف شخص على سبيل الاحتراز، وفق ما صرح به رافايليتو أليخاندرو نائب مدير مكتب الدفاع المدني في مؤتمر صحافي، مضيفا أن من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة بعد منتصف الليل.

وقبل ذلك، قال رويل مونيسا المسؤول عن إدارة الكوارث الطبيعية إن "عمليات إجلاء تجري في بالو وتاناوان" اللتين يقطنهما نحو 140 ألف شخص، بحسب إحصاء سكاني أجري العام الماضي.

وسبق لهاتين المنطقتين أن تعرضتا لأضرار بالغة جراء الإعصار "هايان" الذي ضرب البلاد في العام 2013 وأودى بحياة ستة آلاف شخص على الأقل.

بدأت عمليات الإجلاء، أمس الأحد، في جزيرة "سامار" المجاورة، حيث أكد المسؤول في الدفاع المدني راندي نيكارت نقل عدد كبير من السكان إلى مناطق آمنة "خصوصا في غيوان (نحو 50 ألف نسمة) حيث يرجح أن تضرب العاصفة اليابسة".

كما نُقل ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى مناطق آمنة في جزر "دينغات" في اليومين الماضيين، بحسب ما أكده الحاكم المحلي نيلو ديميري.

ويضرب الفلبين أو يقترب منها نحو 20 إعصارا وعاصفة سنويا. وتوقعت عالمة الأرصاد الجوية شارماين فاريلا أن تضرب الأرخبيل الآسيوي ما بين "ثلاث إلى خمس" عواصف أخرى هذه السنة.

ويرى الخبراء أن التغير المناخي يجعل الظواهر المناخية المتطرفة أكثر تواترا وحدة.