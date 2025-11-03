الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الفلبين تجلي عشرات الآلاف مع اقتراب الإعصار "كالماغي"

حرس السواحل يساعدون في إجلاء السكان في الفلبين
3 نوفمبر 2025 20:13

أجلت السلطات الفلبينية أكثر من 150 ألف شخص، اليوم الاثنين، من مناطق ساحلية يُتوقع أن تتأثر بالاعصار "كالماغي" الذي يقترب من أرخبيل "فيساياس" ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.
وحتى الساعة الثامنة مساء الاثنين، أُجلي قرابة 156 ألف شخص على سبيل الاحتراز، وفق ما صرح به رافايليتو أليخاندرو نائب مدير مكتب الدفاع المدني في مؤتمر صحافي، مضيفا أن من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة بعد منتصف الليل.
وقبل ذلك، قال رويل مونيسا  المسؤول عن إدارة الكوارث الطبيعية إن "عمليات إجلاء تجري في بالو وتاناوان" اللتين يقطنهما نحو 140 ألف شخص، بحسب إحصاء سكاني أجري العام الماضي.
وسبق لهاتين المنطقتين أن تعرضتا لأضرار بالغة جراء الإعصار "هايان" الذي ضرب البلاد في العام 2013 وأودى بحياة ستة آلاف شخص على الأقل.
بدأت عمليات الإجلاء، أمس الأحد، في جزيرة "سامار" المجاورة، حيث أكد المسؤول في الدفاع المدني راندي نيكارت نقل عدد كبير من السكان إلى مناطق آمنة "خصوصا في غيوان (نحو 50 ألف نسمة) حيث يرجح أن تضرب العاصفة اليابسة".
كما نُقل ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى مناطق آمنة في جزر "دينغات" في اليومين الماضيين، بحسب ما أكده الحاكم المحلي نيلو ديميري.
ويضرب الفلبين أو يقترب منها نحو 20 إعصارا وعاصفة سنويا. وتوقعت عالمة الأرصاد الجوية شارماين فاريلا أن تضرب الأرخبيل الآسيوي ما بين "ثلاث إلى خمس" عواصف أخرى هذه السنة.
ويرى الخبراء أن التغير المناخي يجعل الظواهر المناخية المتطرفة أكثر تواترا وحدة.

أخبار ذات صلة
الإعصار "كالمايجي" يضرب الفلبين
إجلاء عشرات الآلاف مع اقتراب إعصار "كالميجي" من شرق الفلبين
المصدر: آ ف ب
الفلبين
إعصار
إجلاء
آخر الأخبار
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
التعليم والمعرفة
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
اليوم 13:59
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©