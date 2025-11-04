الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز ممداني

4 نوفمبر 2025 07:38

 هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بوقف التمويل الاتحادي عن مدينة نيويورك إذا فاز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب العمدة في الانتخابات البلدية المقررة اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب إن الممداني سيترك المدينة "بفرصة صفر للنجاح أو حتى البقاء"، وذلك في منشور له على منصة "تروث سوشال". وأضاف: "إذا فاز ممداني، فمن غير المرجح أن أقدم أي تمويل اتحادي، باستثناء الحد الأدنى الذي يفرضه القانون".

ويتوجه سكان نيويورك إلى صناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء لانتخاب عمدة جديد للمدينة.

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم ممداني بفارق كبير على الحاكم الديمقراطي السابق أندرو كومو، الذي يخوض الانتخابات هذه المرة كمرشح مستقل. أما المرشح الجمهوري كيرتس سليوا، فيعتبر حظه في الفوز ضعيفاً.

وينتمي ممداني إلى الجمعية التشريعية لولاية نيويورك،، ويخوض حملته على أساس سياسات تشمل ضبط الإيجارات وتوفير خدمات النقل بالحافلات ورعاية الأطفال مجاناً، بتمويل من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات.

ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش فجر الأربعاء)، على أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور بعد ذلك مباشرة.

المصدر: وكالات
ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
