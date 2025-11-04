الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "كالمايجي" في الفلبين

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "كالمايجي" في الفلبين
4 نوفمبر 2025 17:19

قضى ما لا يقل عن 26 شخصا ونزح مئات الآلاف جراء الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار ""كالمايجي"   والتي غمرت مساحات واسعة من وسط الفلبين الثلاثاء.
وأغرقت المياه بلدات بأكملها في جزيرة سيبو، فيما أظهرت مقاطع فيديو سيارات وشاحنات وحتى حاويات شحن ضخمة تجرفها مياه الفيضانات الموحلة.
وقال نائب مدير الدفاع المدني رافايليتو أليخاندرو إنّ 21 شخصا تأكّد مصرعهم في سيبو وحدها، مشيرا إلى أن عدد القتلى جراء العاصفة بلغ حاليا 26 شخصا.
وقال خبير الأرصاد الجوية شارماغن فاريلا،  إنه خلال الساعات الأربع والعشرين التي سبقت وصول "كالمايجي"، غمرت المنطقة المحيطة بمدينة سيبو كمية من الأمطار بلغت 183 ملم، وهو رقم يفوق بكثير المتوسط الشهري البالغ 131 ملم.
وقالت حاكمة الإقليم باميلا باريكواترو في منشور على فيسبوك الثلاثاء إنّ "الوضع في سيبو غير مسبوق".
يتحرك الإعصار حاليا غربا عبر سلسلة جزر فيسايان، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 130 كيلومترا في الساعة وعواصف رعدية بسرعة 180 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى اقتلاع أشجار وتعطل خطوط الكهرباء.

المصدر: وكالات
الفلبين
إعصار
