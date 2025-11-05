الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية نيويورك

زهران ممداني
5 نوفمبر 2025 07:28

فاز زهران ممداني، وهو اشتراكي ديموقراطي يبلغ من العمر 34 عاما، في سباق رئاسة بلدية مدينة نيويورك. وهزم الحاكم الديموقراطي السابق آندرو كومو (67 عاما)، الذي خاض السباق كمستقل بعد خسارته الترشيح أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية. 
سيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة عندما يتسلم منصبه رسميا في الأول من يناير.
وفي فرجينيا، فازت الديمقراطية المعتدلة أبيجيل سبانبرجر بسهولة بمنصب حاكم الولاية.
وستكون سبانبرجر (46 عاما)، وهي عضو سابقة في الكونجرس وضابطة سابقة في وكالة المخابرات المركزية، أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية فرجينيا بعد أن هزمت بسهولة نائبة الحاكم الجمهورية وينسوم إيرل سيرز.
وفي نيوجيرزي فازت الديمقراطية ميكي شيريل بانتخابات حاكم الولاية.

