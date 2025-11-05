الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
حصيلة جديدة لضحايا إعصار "كالمايجي" في الفلبين

رجال الإنقاذ يجلون أحد السكان من مدينة سيبو في وسط الفلبين
5 نوفمبر 2025 07:40

أودى الإعصار كالمايجي بحياة 66 شخصا على الأقل في الفلبين، وفق ما أعلن مسؤولون في الدفاع المدني الأربعاء، في أحدث حصيلة للكارثة التي تسببت في فيضانات عنيفة نادرة الحدوث.
وقال رافاييلتو أليخاندرو، وهو مسؤول في الدفاع المدني، لإذاعة محلية أن "المدن الكبرى والمناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، هي الأكثر تضررا" مضيفا أن 49 من أصل 66 ضحية سُجلت في مقاطعة سيبو (وسط).
وغمرت المياه بلدات بأكملها في هذه المنطقة الثلاثاء، فيما حاول السكان البحث عن ملجأ من المياه الموحلة التي جرفت سيارات وشاحنات وحتى حاويات شحن ضخمة، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو.
ووصفت حاكمة المقاطعة باميلا باريكواترو الوضع بأنه "غير مسبوق"، قائلة في منشور على فيسبوك إن الفيضانات "مدمرة".
وقال أليخاندرو الثلاثاء إنه تم نقل حوالى 400 ألف شخص بشكل استباقي من مسار الإعصار.

المصدر: وكالات
الفلبين
إعصار
