طائرات مسيّرة تعطّل الملاحة الجوية في بلجيكا وإلغاء عشرات الرحلات

شهد مطار بروكسل زافينتيم، وهو الأكبر في بلجيكا، إلغاء حوالي 80 رحلة جوية منذ مساء الثلاثاء، على خلفية تحليق طائرات مسيّرة في أجواء المنطقة، غير أنّ الشركة المشغّلة أكدت أنّ من المرجّح أن يعود الوضع إلى طبيعته الأربعاء.

واضطرّ ما بين 400 و500 مسافر إلى تمضية الليلة في المطار بسبب إلغاء الرحلات، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم مطار بروكسل أريان غوسنس، وذلك بينما تمّ تحويل العديد من الرحلات الجوية إلى دول مجاورة، خصوصا هولندا.

وأضافت المتحدثة أنّه "يمكن استئناف الرحلات مجددا" في زافينتيوم، مشيرة إلى أنّ "الوضع سيعود إلى طبيعته خلال النهار".

واضطرت شركة "سكايز" المسؤولة عن المراقبة الجوية في بلجيكا، إلى تعطيل جميع حركات الطيران فوق البلاد مرّتين الثلاثاء، بعد تقريرين متتاليين عن وجود طائرات مسيّرة بالقرب من مطاري بروكسل زافينتيم ولييج (شرق).

وبحسب وسائل إعلام بلجيكية، فقد شهد موقع كلاين بروغيل تحليقا جديدا لطائرات مسيّرة مشبوهة مساء الثلاثاء، كما حدث في قاعدة فلورين الجوية (جنوب).

وطلب وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي بشأن هذه المسألة.



