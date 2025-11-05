الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

طائرات مسيّرة تعطّل الملاحة الجوية في بلجيكا وإلغاء عشرات الرحلات

لافتة كتب عليها "منطقة ممنوعة للطائرات من دون طيار" في مطار بروكسل
5 نوفمبر 2025 14:42

شهد مطار بروكسل زافينتيم، وهو الأكبر في بلجيكا، إلغاء حوالي 80 رحلة جوية منذ مساء الثلاثاء، على خلفية تحليق طائرات مسيّرة في أجواء المنطقة، غير أنّ الشركة المشغّلة أكدت أنّ من المرجّح أن يعود الوضع إلى طبيعته الأربعاء.
واضطرّ ما بين 400 و500 مسافر إلى تمضية الليلة في المطار بسبب إلغاء الرحلات، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم مطار بروكسل أريان غوسنس، وذلك بينما تمّ تحويل العديد من الرحلات الجوية إلى دول مجاورة، خصوصا هولندا.
وأضافت المتحدثة أنّه "يمكن استئناف الرحلات مجددا" في زافينتيوم، مشيرة إلى أنّ "الوضع سيعود إلى طبيعته خلال النهار".
واضطرت شركة "سكايز" المسؤولة عن المراقبة الجوية في بلجيكا، إلى تعطيل جميع حركات الطيران فوق البلاد مرّتين الثلاثاء، بعد تقريرين متتاليين عن وجود طائرات مسيّرة بالقرب من مطاري بروكسل زافينتيم ولييج (شرق).
وبحسب وسائل إعلام بلجيكية، فقد شهد موقع كلاين بروغيل تحليقا جديدا لطائرات مسيّرة مشبوهة مساء الثلاثاء، كما حدث في قاعدة فلورين الجوية (جنوب).
وطلب وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي بشأن هذه المسألة.

أخبار ذات صلة
المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي يعقدون الحوار السياسي العاشر في بروكسل
مسيّرات مجهولة تحلّق فوق قاعدة عسكرية في بلجيكا
المصدر: وكالات
طائرات
طائرات مسيرة
بلجيكا
بروكسل
آخر الأخبار
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
الرياضة
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
اليوم 13:38
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه
اليوم 13:34
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
اليوم 13:31
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
الرياضة
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
اليوم 13:29
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
الرياضة
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©