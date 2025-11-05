الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "كالمايجي" في الفلبين

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "كالمايجي" في الفلبين
5 نوفمبر 2025 16:48

أودى إعصار كالمايجي بحياة ما لا يقل عن 116 شخصاً في الفلبين، ليصبح الاعصار الأكثر فتكاً الذي يضرب البلاد خلال عام، حيث مازال هناك العشرات في عداد المفقودين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الإعصار أدى أيضاً لنزوح أكثر من نصف مليون شخص، بعدما غمرت مياه الفيضانات المنازل، ودفعت السكان للصعود إلى أسطح المنازل.

ويشار إلى أن إقليم سيبو بوسط الفلبين، الذي مازال يتعافى من زلزال أودى بحياة العشرات، سجل أعلى حصيلة ضحايا، وفقاً لما قاله مسؤولو التعامل مع الكوارث اليوم الأربعاء.

وقال الجيش الفلبيني إن مروحية تابعة للقوات الجوية الفلبينية، تم إرسالها لإيصال المساعدات، تحطمت مما أسفر عن مقتل طاقمها المؤلف من ستة أشخاص. 

المصدر: وكالات
الفلبين
إعصار
