الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يعتزم خفض انبعاثات الكربون بـ 90% بحلول عام 2040

الاتحاد الأوروبي يعتزم خفض انبعاثات الكربون بـ 90% بحلول عام 2040
5 نوفمبر 2025 20:14

 أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه سيخفض انبعاثات الكربون بنسبة 90% بحلول عام 2040، في اتفاق ينظر إليه على نطاق واسع على أنه إضعاف لأهداف المناخ السابقة التي وضعها التكتل.
ويأتي ذلك بعد مناقشات استمرت طوال الليل، قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر في البرازيل.
وصوتت المجر وسلوفاكيا وبولندا ضد الاتفاق، رغم موافقة دول أخرى على تسويات رئيسية، تشمل السماح للدول الأعضاء - البالغ عددها 27 دولة - بالمرونة في شراء أرصدة الكربون دولياً، لتحقيق أهدافها الخاصة بالانبعاثات، والسماح للاتحاد الأوروبي بإعادة تقييم سياسته المناخية بناء على الأداء الاقتصادي.
كما يسمح الاتفاق بتأجيل خطة جديدة لتداول الكربون، تغطي قطاعي النقل والتدفئة، وهو مطلب أساسي بالنسبة لبولندا. 

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
