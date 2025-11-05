الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إجلاء مئات اللاجئين في باريس إلى أماكن إقامة مؤقتة

إجلاء مئات اللاجئين في باريس إلى أماكن إقامة مؤقتة
5 نوفمبر 2025 20:41

أجلت منظمات إنسانية فرنسية نحو 300 لاجىء الأربعاء من مخيمات غير نظامية كانوا يقيمون فيها في باريس إلى أماكن إقامة مؤقتة في مدن أخرى، حسبما رصد مراسل وكالة فرانس برس.
وتوجهت ثلاث حافلات إلى ثلاث مدن فرنسية لنقل هؤلاء اللاجئين إلى أماكن إقامة مؤقتة حيث تمت عملية الإجلاء بسلام وتحت حراسة أمنية مشددة.
وكان بعض سكان المخيم قد غادروا بالفعل قبل بدء العملية، بينما قدم العديد من الأشخاص، بمن فيهم عائلات، من أماكن أخرى أملا بإعادة إسكانهم في مناطق أخرى.
وتم توفير ثلاث حافلات إضافية لنقل حاملي عقود العمل في منطقة باريس إلى أماكن إقامة أخرى في المنطقة.

 

المصدر: د ب أ
فرنسا
