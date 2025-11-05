الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«وثيقة أبوظبي» محور مباحثات «الأخوة الإنسانية» في جنيف

6 نوفمبر 2025 02:00

جنيف (وام)

بحثت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية مع تاتيانا فالوفيا، مدير عام مكتب الأمم المتحدة في جنيف، سبل تعزيز «وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والتعايش المشترك»، التي وقعها قداسة البابا الراحل فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف عام 2019.
وشدد اللقاء، الذي جرى في قصر الأمم التاريخي، على الرؤية المشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة، القائمة على الرحمة والتفاهم المتبادل، والإيمان بأن قوة الإنسانية تكمن في تنوعها. وتركز النقاش على آليات التعاون لتعزيز رسالة الوثيقة عبر برامج الشباب والمبادرات الدولية، حيث أكدت اللجنة أن «الشباب اليوم ليسوا فقط ورثة العالم، بل هم معمروه ومخططوه». وأشادت مدير عام مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بتفاني اللجنة في تحويل وثيقة أبوظبي من إعلان أخلاقي إلى إطار عملي للتعاون العالمي.
واستكملت اللجنة جولتها في سويسرا بزيارة معهد «لو روزي» في رول، حيث التقت بالطلاب والمعلمين لمناقشة تطبيق قيم التعايش والأخوة الإنسانية، وناقشت خططاً لمشاريع تعاونية تربط الطلاب بأقرانهم حول العالم لتعزيز الحوار وخدمة المجتمع، وسط حماس من قيادات المعهد لتطوير مبادرات يقودها الشباب.

