الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن هدف المناخ لعام 2040

6 نوفمبر 2025 07:47

توصل وزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق نهائي حول هدف المناخ لعام 2040 بعد مفاوضات  استمرت طوال يوم الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، أفضت إلى إقرار خطة مناخية جديدة للاتحاد الأوروبي حتى عام 2035، في خطوة أنقذت الاتحاد من حرج التوجه إلى قمة المناخ

COP30 المقرر انطلاقها في 10 نوفمبر الجاري دون خطة واضحة.

والاتفاق الذي تم التوصل إليه بالإجماع بين الوزراء خفّف من حدة المقترح الأصلي لتقليص الانبعاثات، حيث نصّ على خفض انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 66.25 و72.5 بالمئة مقارنة بمستويات عام 1990 حتى عام 2035، وهو هدف غير ملزم قانونياً لكنه يحدد الاتجاه العام لسياسات المناخ الأوروبية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويتماشى هذا التوافق المسجل بين الوزراء مع التصريحات غير الرسمية التي قدمها الاتحاد خلال قمة المناخ في نيويورك في سبتمبر الماضي.

كما اعتمد الوزراء هدفاً قانونياً جديداً يقضي بتقليص انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 85 بالمئة بحلول عام 2040، مع السماح بتحقيق خفض إضافي بنسبة 5 بالمئة عبر شراء أرصدة كربونية دولية لتغطية الانبعاثات في الخارج، إضافة إلى إمكانية استخدام أرصدة مماثلة لتغطية 5 بالمئة أخرى من الأهداف الوطنية الخاصة بكل دولة.

وشمل الاتفاق بنداً لمراجعة شاملة يتيح تعديل الهدف لعام 2040 في حال ثبت أن السياسات المناخية تؤثر سلباً على الاقتصاد الأوروبي، كما نص على تأجيل لمدة عام في بدء تطبيق سوق الكربون الجديد الخاص بانبعاثات التدفئة والسيارات، الذي كان مقرراً دخوله حيز التنفيذ في 2027.

ورغم أن الاتفاق حظي بدعم غالبية دول الاتحاد السبع والعشرين، فقد رفضته كل من المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا، فيما امتنعت بلغاريا وبلجيكا عن التصويت.

ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان الأوروبي الآن صياغة موقفه التفاوضي بشأن هدف المناخ لعام 2040 تمهيداً لبدء المفاوضات مع مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماد الهدف بصورة نهائية كقانون ملزم.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
أوروبا
المناخ
