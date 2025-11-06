الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ترامب يحمل الديموقراطيين مسؤولية أطول إغلاق حكومي في أميركا

ترامب يحمل الديموقراطيين مسؤولية أطول إغلاق حكومي في أميركا
6 نوفمبر 2025 10:48

اتهم الرئيس دونالد ترامب الديموقراطيين بأنهم السبب في أطول إغلاق حكومي بأميركا، وتجاوز يومه الـ36 الرقم القياسي السابق المسجل خلال ولاية الزعيم الجمهوري الأولى.

بدأ الإغلاق في الأول من أكتوبر عندما فشل الجمهوريون والديموقراطيون في الاتفاق على خطة إنفاق موقتة تحافظ على التمويل الحكومي.

ومنذ ذلك الحين صار نحو 1.4 مليون موظف فدرالي، من مراقبي الحركة الجوية إلى حراس الحدائق، في إجازة إجبارية أو يعملون بدون أجر. وتستخدم بعض المحاكم أموال الطوارئ لإبقاء أبوابها مفتوحة، محذّرة من أن نشاطاتها قد تتباطأ إذا استمر الإغلاق.

ويقول الديموقراطيون إنهم لن يقدموا الأصوات اللازمة لإنهاء الإغلاق إلا بعد التوصل إلى اتفاق لتمديد تأمينات توفر تغطية صحية في متناول ملايين الأميركيين.
غير أن الجمهوريين يصرون على أنهم لن يتناولوا قضية الرعاية الصحية إلا بعد أن يصوت الديموقراطيون لصالح إنهاء الإغلاق.
وفي حين لم يظهر قادة الجانبين رغبة كبيرة في التوصل إلى تسوية، يبذل عدد من المشرعين الديموقراطيين المعتدلين جهوداً لإيجاد مخرج.


