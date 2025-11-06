الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

"هجمات الدببة" تثير الذعر.. واليابان تنشر قوات من الجيش

6 نوفمبر 2025 09:12

نشرت اليابان قوات من جيشها للمساعدة في احتواء موجة من هجمات الدببة التي أرعبت السكان في منطقة جبلية تابعة لمحافظة أكيتا شمالي البلاد.

وتتزايد التقارير عن مواجهات قاتلة أحياناً مع دببة بنية ودببة سوداء آسيوية بشكل شبه يومي مع اقتراب موسم السبات الشتوي، إذ تبحث الدببة عن الطعام. وقد شوهدت بالقرب من مدارس ومحطات قطار ومتاجر وحتى منتجعات الينابيع الساخنة.

ووفقا لإحصاءات وزارة البيئة اليابانية حتى نهاية أكتوبر، أصيب أكثر من 100 شخص ولقي ما لا يقل عن 12 حتفهم في هجمات للدببة منذ أبريل الماضي.

ويأتي اقتحام الدببة للمناطق السكنية في وقت تعاني فيه المنطقة من تراجع عدد السكان وشيخوختهم، ما يعني وجود عدد قليل من الأشخاص المدربين على صيد هذه الحيوانات. وتقدر الحكومة إجمالي عدد الدببة في اليابان بأكثر من 54 ألفاً.

المصدر: وكالات
اليابان
الدببة
