رسمياً.. انتخاب خالد العناني مديراً عاماً لـ "اليونسكو"

انتُخب المصري خالد العناني رسميا، اليوم الخميس، مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للسنوات الأربع المقبلة.

وكان انتخاب العناني خلفا للفرنسية أودري أزولاي، إجراء شكليا بعدما اختاره المجلس التنفيذي أمينا عاما في السادس من أكتوبر، بنيله 55 صوتا من أصل 57، متفوقا على منافسه الكونغولي إدوار ماتوكو.

وحصل العناني هذه المرة على 172 صوتا من أصل 174 صوتا أدلت بها الدول الأعضاء المجتمعة في مدينة سمرقند بأوزبكستان خلال المؤتمر العام للمنظمة.

والعناني (54 عاما) وزير سابق للسياحة والآثار في مصر، يحمل شهادة في علم المصريات من جامعة مونبيلييه. وأصبح أول مدير عام لليونسكو من دولة عربية، وثاني إفريقي بعد السنغالي أمادو محتار مبو (1974-1987).



