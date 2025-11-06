الإعصار "كالمايجي" يضرب فيتنام بعد قتل العشرات في الفلبين

ضرب الإعصار "كالمايجي" فيتنام، اليوم الخميس، مما أجبر السلطات على إلغاء مئات الرحلات الجوية وأمر الناس بالبقاء في منازلهم، وذلك بعد يومين من اجتياحه الفلبين وتسببه في مقتل 114 شخصا على الأقل.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن الإعصار حمل رياحا تصل سرعتها إلى 149 كيلومترا في الساعة ما أدى إلى اقتلاع أسقف منازل وأشجار وأعمدة اتصالات.

وأضافت الهيئة أن الإعصار أثار أمواجا بلغ ارتفاعها نحو 10 أمتار عندما ضرب سواحل المنطقة الوسطى.

وأغلق المسؤولون ستة مطارات وقالت الحكومة إن أكثر من 260 ألف شخص في إقليم جيا لاي نقلوا إلى مكان آمن. ويعتبر إعصار "كالمايجي" الثالث عشر الذي يضرب فيتنام هذا العام، وهو من بين أقوى الأعاصير.

وقالت الحكومة إنها وضعت أكثر من 268 ألف جندي على أهبة الاستعداد لعمليات البحث والإنقاذ. وحذرت من فيضانات في المناطق المنخفضة وتأثيرها على الزراعة.