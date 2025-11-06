الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

جولة جديدة من محادثات السلام بين أفغانستان وباكستان بإسطنبول

جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
7 نوفمبر 2025 01:29

إسطنبول (وكالات)

استأنفت أفغانستان وباكستان محادثات السلام في مدينة إسطنبول التركية، أمس، بعد جولة سابقة من المفاوضات انتهت من دون التوصل إلى اتفاق هدنة دائم.
وأودت الاشتباكات الحدودية بين البلدين في أكتوبر الماضي، بحياة المئات، في أسوأ موجة عنف بين البلدين منذ عام 2021.
ووقّع الجانبان وقفاً لإطلاق النار في الدوحة في 19 أكتوبر، لكن الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول الأسبوع الماضي، انتهت من دون اتفاق طويل الأمد، بسبب خلافات.
وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف للصحافيين، أمس الأول، إن بلاده «تأمل أن يسود صوت الحكمة، وأن يعمّ السلام في المنطقة»، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».
وذكرت مصادر حكومية في إسلام أباد أن رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية عاصم مالك، قاد الوفد الباكستاني في مفاوضات إسطنبول.
أما الوفد الأفغاني، فترأسه رئيس الاستخبارات عبد الحق واثق، وفق ما قاله المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد لقناة «RTA» الحكومية.

أفغانستان وباكستان
أفغانستان
باكستان
محادثات السلام
تركيا
إسطنبول
باكستان وأفغانستان
