الأخبار العالمية

روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية

جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
7 نوفمبر 2025 01:29

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها تقدمت في «بوكروفسك» الأوكرانية، وتخوض معارك ضارية، في محاولة لإخراج القوات الأوكرانية من المنطقة.
وتقول موسكو، إن الاستيلاء على «بوكروفسك»، التي تصفها وسائل الإعلام الروسية بأنها «بوابة دونيتسك»، سيمنحها القدرة على التقدم شمالاً نحو أكبر منطقتين متبقيتين تحت سيطرة أوكرانيا في دونيتسك، وهما كراماتورسك وسلوفيانسك. 
وتريد روسيا الاستيلاء على كامل منطقة دونباس التي تضم دونيتسك ولوجانسك. 
ولا تزال أوكرانيا تسيطر على نحو 10 % من دونباس، وهي مساحة تبلغ نحو 5 آلاف كيلومتر مربع.
وفي السياق، أفادت أجهزة الأمن الروسية لوكالة «سبوتنيك»، بأسر جنود من اللواء الآلي الثقيل 127 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فولشانسك، التابعة لمقاطعة خاركوف.
وأوضح المصدر: «تم أسر جنديين من اللواء الآلي الثقيل المنفصل 127 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية»، بحسب الوكالة الروسية للأنباء.
في غضون ذلك، أعلن فلاديسلاف هايفانينكو، القائم بأعمال حاكم منطقة «دنيبروبيتروفسك» في جنوب شرق أوكرانيا، أمس، إصابة 8 أشخاص في هجوم ضخم شنته روسيا بطائرة مسيرة على مدينة كاميانسكي الصناعية. 
وأوضح هايفانينكو أن أضراراً لحقت بمبنى وسيارات وبنية تحتية وشركة للنقل في المدينة، مضيفاً أنه قد تمت مهاجمة أماكن أخرى في المنطقة أيضاً.
وفي سياق آخر، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن التكتل حث روسيا، أمس، على التوقف عن إطلاق التهديدات النووية، ودعا جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات التي قد تشعل سباق تسلح جديداً.
وأضاف: «يحث الاتحاد الأوروبي روسيا على الامتناع عن التهديدات النووية، ويدعو جميع الأطراف إلى تجنب أي أعمال قد تؤدي إلى سباق تسلح جديد». 
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولين، أمس الأول، بوضع خطط لتجربة نووية محتملة، هي الأولى لموسكو منذ عام 1991، رداً على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئناف التجارب النووية.

