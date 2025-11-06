انطلاق المرحلة الثامنة لعودة اللاجئين السوريين من لبنان

بيروت (الاتحاد)

انطلقت، أمس، المرحلة الثامنة من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وانطلقت حافلات تقل أعداداً من النازحين السوريين من معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس شمال لبنان، إلى معبر مركز العريضة الحدودي، شمال لبنان.

وتولى الأمن العام اللبناني الإشراف على عملية الانطلاق، بمشاركة منظمات دولية وإنسانية. وأطلقت الحكومة اللبنانية في أول يوليو 2025، خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بالتعاون مع اللجنة الوزارية المختصة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة.

وعاد حتى شهر سبتمبر الماضي 341 ألف شخص من النازحين السوريين إلى بلادهم، وشطب 238 ألفاً و120 من قاعدة بيانات المفوضية.

وأعرب عدد من النازحين عن ارتياحهم لحسن التنظيم وسلاسة الإجراءات، مثمنين تعاون الأجهزة اللبنانية والمنظمات الدولية في تسهيل عودتهم إلى ديارهم.