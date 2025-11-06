الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إسرائيل تمنع إدخال المواد اللازمة لتصنيع الأطراف الصناعية لقطاع غزة

طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
7 نوفمبر 2025 01:29

حسن الورفلي (غزة)

أكد مسؤول الإعلام في مركز الأطراف الصناعية بقطاع غزة، حسني مهنا، أن المركز استقبل منذ بداية الحرب على القطاع نحو 3500 مصاب ومريض، وقدّم نحو 250 طرفاً صناعياً وأكثر من 1500 جهاز تعويضي، إلى جانب تنفيذ أكثر من 2500 جلسة علاج طبيعي، ناهيك عن المئات من الكراسي المتحركة بأنواعها المختلفة.
وأشار مهنا في تصريحات لـ «الاتحاد» إلى تعرض المركز لأضرار مباشرة نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مباني مجاورة لمقره الكائن في حي الدرج وسط مدينة غزة، ورغم ذلك واصل المركز عمله، موضحاً أن الأضرار شملت نظام الطاقة الشمسية، ونظام التكييف، والمصعد، والبنية الإنشائية، وشبكات التكنولوجيا والمراقبة داخل المركز.
وأوضح أن استمرار الوضع في المركز على حاله دون إجراء أعمال صيانة شاملة وأخرى تطويرية تتناسب مع حاجة المركز الحالية وحجم الضغط بفعل زيادة أعداد المبتورين نتيجة الحرب، يهدّد الخدمات الحيوية التي يقدّمها المركز، ويؤثّر بشكل مباشر على حياة مئات المستفيدين شهرياً. وأكد مهنا أن منع إسرائيل إدخال المواد اللازمة لتصنيع الأطراف الصناعية، يتسبب في تأخير عملية صناعة وتركيب وإصلاح الأطراف والأجهزة التعويضية والمساندة، وتقليل أعداد المستفيدين بسبب شحّ المواد والأدوات والمعدات اللازمة لعمل المركز.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الأطراف الصناعية
