إعصار "كالمايجي" يضرب فيتنام ويخلف ضحايا وأضراراً

جلب إعصار كالمايجي رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى فيتنام اليوم الجمعة، مما تسبب في مقتل خمسة أشخاص على الأقل وحدوث دمار واسع النطاق بمختلف أنحاء الأقاليم الوسطى من البلاد، بعد أيام من اجتياح العاصفة القوية الفلبين ومقتل أو فقدان العشرات.

وبينما انحسرت مياه الفيضانات، بدأت أعمال الإغاثة في بلدات ومناطق صناعية متضررة، حيث تقوم السلطات المحلية والسكان بإزالة الإنقاض وإصلاح أسطح منازل ملايين المتضررين، في وسط فيتنام.

وقتل خمسة أشخاص، ثلاثة في إقليم داك لاك واثنان في إقليم جيا لاي-بينما مازال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين في إقليم كوانج نجاي، حسب وسائل إعلام رسمية. وأصيب ستة أشخاص.