تعليق الرحلات في مطار لييج البلجيكي بسبب رصد مسيرات

قالت هيئة المراقبة الجوية البلجيكية اليوم الجمعة، إن مطار لييج استأنف الرحلات الجوية بعد توقف مؤقت بسبب رصد طائرات مسيرة في ثاني واقعة من نوعه هذا الأسبوع.

وأضافت أنها تلقت بلاغاً برصد الطائرات المسيرة فوق المطار في حدود الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، مما أدى إلى إغلاق المطار لنحو 30 دقيقة.

وقال المتحدث باسم الهيئة كورت فيرفيليجن «علينا أخذ كل بلاغ على محمل الجد». وأضاف أن الرحلات الجوية استؤنفت.

أجبرت المسيرات التي تم رصدها تحلق فوق مطاري بروكسل ولييج في شرق البلاد على تحويل مسار كثير من الطائرات القادمة يوم الثلاثاء وحال دون إقلاع طائرات كان من المقرر أن تغادر.

وصار رصد طائرات مسيرة فوق مطارات وقواعد عسكرية مشكلة متكررة في بلجيكا في الأيام القليلة الماضية، وتسببت في اضطرابات كبيرة في مناطق مختلفة من أوروبا في الأشهر القليلة الماضية.