السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الكرملين: توقف المفاوضات بسبب أوكرانيا يعيق عملية التسوية

7 نوفمبر 2025 16:23

 أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن توقف عملية المفاوضات بسبب أوكرانيا يعيق التوصل إلى تسوية.
وقال بيسكوف للصحفيين: «الشيء الرئيسي الذي يعيق عملية التسوية حالياً هو التوقف الذي نشأ بسبب إحجام الجانب الأوكراني عن السعي إلى تسوية سياسية ودبلوماسية واستفزاز الأوروبيين لنظام كييف لمواصلة العمل العسكري، الأمر الذي يؤدي فقط إلى تفاقم وضع الجانب الأوكراني مع كل يوم يمر»، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وتابع بيسكوف: «بالطبع، لا جدوى من الحديث عن أي نوع من الثقة المتبادلة (بين روسيا وأوكرانيا) في الوقت الحالي».
وأشار إلى أن «من الصعب للغاية محاولة التنبؤ بأي شيء هنا، ومن المرجح أن تكون أي توقعات لا أساس لها من الصحة».
وأضاف: «يجب أن يسبق هذه القمة عمل مكثف ودقيق للغاية من قبل الخبراء، وهنا يتفق زملاؤنا الأميركيون معنا تماماً».

 

المصدر: د ب أ
روسيا
أوكرانيا
الكرملين
