الأخبار العالمية

إلغاء مئات الرحلات الجوية جراء الإغلاق الحكومي في أميركا

مسافران ينتظران رحلتهما في مطار في ولاية نيوجيرسي
7 نوفمبر 2025 17:45

يواجه المسافرون في الولايات المتحدة حالة متزايدة من عدم اليقين، اليوم الجمعة، مع إلغاء مئات الرحلات الجوية في عشرات المطارات الرئيسية، مع تواصل الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد.
وأكدت السلطات أن تقليص الرحلات هو الحلّ للتغلب على مخاوف تتعلق بالسلامة نتيجة نقص الموظفين المتواصل منذ ستة أسابيع.
وخفضت شركات الطيران عدد رحلاتها في 40 مطارا، بما فيها عدد من المطارات الرئيسية، بدءا من صباح الجمعة. وتبدأ نسبة التقليص عند أربعة في المئة وتتدرج إلى 10% الأسبوع المقبل.
ويطال خفض عدد الرحلات الجوية بعض أكثر المطارات ازدحاما في البلاد، بما في ذلك أتلانتا ونيوآرك ودنفر وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجليس.
وأدى الإغلاق الحكومي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر الماضي، إلى وقف رواتب عشرات الآلاف من المراقبين الجويين وموظفي أمن المطارات وغيرهم.
وألغيت أكثر من 800 رحلة جوية مقررة ليوم الجمعة، وفقا لموقع "فلايت أوير" (FlightAware) لتتبع الرحلات.
وقالت شركة "أميركان إيرلاينز" (American Airlines)، في بيان، إن عدد رحلاتها الملغاة سيصل إلى 220 يوميا، بينما أعلنت شركة "دلتا" أنها ستلغي نحو 170 رحلة مقررة اليوم الجمعة. وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن شركة "ساوث ويست إيرلاينز" ألغت نحو 100 رحلة مقررة في اليوم ذاته.
ووفقا لبيانات "فلايت أوير"، فإن أكثر من 6800 رحلة جوية أميركية تأخرت الخميس، مع إلغاء نحو 200، بينما واجه الركاب طوابير انتظار طويلة عند نقاط التفتيش الأمني في المطارات.

المصدر: آ ف ب
