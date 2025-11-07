باكستان وأفغانستان تواصلان محادثات وقف إطلاق النار

تواصل باكستان وأفغانستان محادثاتهما، اليوم الجمعة، بهدف تثبيت هدنة بين البلدين، عقب اشتباكات حدودية اتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عنها.

تهدف هذه المفاوضات الجديدة في تركيا إلى تثبيت وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه في 19 أكتوبر الماضي في قطر، وأنهى أسبوعا من المواجهات الدامية.

ولكن ما كادت المحادثات تبدأ الخميس حتى أعلنت حكومة طالبان عن إطلاق نار في "سبين بولداك"، وهي مدينة أفغانية حدودية.

وقال مسؤول في مستشفى منطقة "سبين بولداك" إن خمسة أشخاص قُتلوا، هم أربع نساء ورجل.

وأكد متحدث باسم الحكومة الأفغانية أن كابول لم ترد "احتراما لوفد المفاوضين ومنعا لسقوط ضحايا مدنيين".

ونفت إسلام آباد مسؤوليتها عن الهجوم مؤكدة أنه "بدأ من الجانب الأفغاني، وردّت عليه قوات الأمن فورا وبشكل مدروس ومسؤول".

وبحسب وزارة الإعلام الباكستانية، لا يزال وقف إطلاق النار "قائما"، و"لا تزال باكستان ملتزمة بالحوار القائم، وتتوقع الأمر نفسه من السلطات الأفغانية".