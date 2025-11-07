السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرئيس اللبناني يدعو القضاة لعدم الخضوع للضغوط

الرئيس اللبناني يستقبل وفدا من أعضاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان
7 نوفمبر 2025 19:04

دعا الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الجمعة، القضاة إلى عدم الخضوع للضغوط والابتعاد عن التعقيدات السياسية والطائفية، معتبرا أنه من دون قضاء لن يكون هناك بلد.
وجاء تصريح الرئيس عون خلال استقباله، في قصر بعبدا، وفدا من أعضاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وتوجه الرئيس عون إلى القضاة قائلا "حافظوا على كرامتكم وقسمكم وضميركم وأخلاقكم".
وأضاف "لا تخافوا ولا تخضعوا للضغوط... لأنه علينا أن ننشئ ثقافة جديدة في التعاطي مع القضاء المستقل، وأنا سأكون حصانتكم".
وأكد رئيس الجمهورية أن "أمام لبنان فرصة كبيرة لكن من دون قضاء لن يكون هناك بلد".  
وشدد الرئيس عون على "الحرص على الاطلاع على ما تقوم به النيابة العامة على مختلف الأصعدة"، معيدا التذكير بما كان يقوله منذ كان قائدا للجيش "أولا القضاء، وثانيا القضاء، وثالثا القضاء".

المصدر: د ب أ
جوزيف عون
لبنان
القضاء
