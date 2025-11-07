السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

السوداني يدعو العراقيين إلى المشاركة في انتخابات البرلمان

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
7 نوفمبر 2025 20:05

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في العراق منتصف الأسبوع المقبل.  
وقال السوداني، في خطاب متلفز متوجها إلى العراقيين، إن "الانتخابات ملك لكم وصوتكم هو أساس العملية الديمقراطية وأنتم أصحاب القرار".
وأضاف أن "مشاركتكم في الانتخابات ستكون رسالة واضحة عن العراق الجديد الذي يواصل فيه أبناؤه بإصرار التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".
كما ذكر "نقف معكم اليوم على أعتاب مرحلة مهمة من ممارسة حق دستوري أصيل، وهو حقكم في اختيار من يمثلكم".
ومن المنتظر أن يسود الصمت الانتخابي وإيقاف الدعاية الانتخابية يوم غد السبت، فيما سيتوجه أكثر من مليون و313 ألفا و980 ناخبا من القوات العسكرية والأمنية والنازحين إلى صناديق الاقتراع للتصويت الخاص، فيما ستفتح صناديق الاقتراع أبوابها في التصويت العام يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب الدورة السادسة للبرلمان العراقي.

المصدر: د ب أ
