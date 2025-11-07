أميركا: إرسال طرد مشبوه إلى قاعدة عسكرية قرب واشنطن

أُدخل سبعة أشخاص المستشفى بعد فتح طرد "مشبوه" يحتوي على مسحوق أبيض في قاعدة "أندروز" العسكرية القريبة من واشنطن، وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية.

وأوردت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية أن تحاليل أولية للمادة التي لم تعرف طبيعتها خلصت إلى أنها غير خطرة، لكن تحقيقا فتح لكشف الملابسات.

وأفادت "سي إن إن" بأن الأشخاص السبعة نُقلوا إلى المستشفى الخميس، وخرجوا في وقت لاحق.

وأشارت شبكة "فوكس نيوز" إلى قول بعضهم إنهم يعانون صداعا.

ونقلت "سي إن إن" عن مصادر مطّلعة على التحقيق قولها إن الطرد كان يحتوي أيضا على "مواد دعاية سياسية".

وجاء في بيان لقاعدة "أندروز"، أوردته وسائل إعلام أميركية، أنها "استجابت لحادث هنا اليوم بعدما فتح فرد طردا مشبوها".

وتابع البيان "أخلي المبنى وملحقاته احترازيا".

وأضاف "أرسل عناصر الاستجابة الأولية التابعين لقاعدة أندروز إلى الموقع وتثبتوا من عدم وجود تهديدات آنية، ثم سلموا الموقع لمكتب التحقيقات الخاصة".