السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا: إرسال طرد مشبوه إلى قاعدة عسكرية قرب واشنطن

قاعدة "أندروز" العسكرية القريبة من واشنطن
7 نوفمبر 2025 22:08

أُدخل سبعة أشخاص المستشفى بعد فتح طرد "مشبوه" يحتوي على مسحوق أبيض في قاعدة "أندروز" العسكرية القريبة من واشنطن، وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية.
وأوردت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية أن تحاليل أولية للمادة التي لم تعرف طبيعتها خلصت إلى أنها غير خطرة، لكن تحقيقا فتح لكشف الملابسات.
وأفادت "سي إن إن" بأن الأشخاص السبعة نُقلوا إلى المستشفى الخميس، وخرجوا في وقت لاحق.
وأشارت شبكة "فوكس نيوز" إلى قول بعضهم إنهم يعانون صداعا.
ونقلت "سي إن إن" عن مصادر مطّلعة على التحقيق قولها إن الطرد كان يحتوي أيضا على "مواد دعاية سياسية".
وجاء في بيان لقاعدة "أندروز"، أوردته وسائل إعلام أميركية، أنها "استجابت لحادث هنا اليوم بعدما فتح فرد طردا مشبوها".
وتابع البيان "أخلي المبنى وملحقاته احترازيا".
وأضاف "أرسل عناصر الاستجابة الأولية التابعين لقاعدة أندروز إلى الموقع وتثبتوا من عدم وجود تهديدات آنية، ثم سلموا الموقع لمكتب التحقيقات الخاصة".

قاعدة أندروز
طرد مشبوه
آخر الأخبار
تحت رعاية هزاع بن زايد.. الدورة الـ 16 من مهرجان العين للكتاب تعقد فعالياتها
علوم الدار
تحت رعاية هزاع بن زايد.. الدورة الـ 16 من مهرجان العين للكتاب تعقد فعالياتها
اليوم 13:39
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
الرياضة
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
اليوم 13:34
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
اليوم 13:24
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
اليوم 13:22
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
علوم الدار
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
اليوم 12:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©