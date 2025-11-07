السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كييف: إنقاذ 3 آلاف عامل بعد انقطاع الكهرباء عن مناجم

جانب من كييف - أرشيفية
8 نوفمبر 2025 00:59

كييف (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
«الكرملين»: أهمية عقد قمة «روسية -أميركية» لتسوية الأزمات الدولية
أزمة المنشطات الروسية تصل إلى «قرارات نهائية»!
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

قالت السلطات الأوكرانية، إنه تم إنقاذ الآلاف من عمال المناجم في جنوب شرقي البلاد، ونجاتهم من الخطر بعد انقطاع التيار الكهربائي عن 8 مناجم بسبب الهجمات الروسية. 
وقالت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا هرينتشوك: «روسيا تواصل هجماتها في مجال الطاقة، وقد عرض الهجوم الأخير حياة آلاف من عمال المناجم للخطر».  
وقالت وزارة الطاقة، إنه «كان هناك ما إجماليه 2595 من عمال المناجم تحت الأرض في وقت انقطاع التيار الكهربائي، وكان لا بد من إعادتهم إلى سطح الأرض فوراً»، مضيفة أنه لم ترد أي تقارير عن حدوث وفيات أو إصابات.  
واتهمت هرينتشوك روسيا مجدداً بأنها «تريد أن تبقى أوكرانيا دون كهرباء أو تدفئة في الشتاء».

أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
روسيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
انقطاع الكهرباء
آخر الأخبار
تحت رعاية هزاع بن زايد.. الدورة الـ 16 من مهرجان العين للكتاب تعقد فعالياتها
علوم الدار
تحت رعاية هزاع بن زايد.. الدورة الـ 16 من مهرجان العين للكتاب تعقد فعالياتها
اليوم 13:39
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
الرياضة
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
اليوم 13:34
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
اليوم 13:24
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
اليوم 13:22
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
علوم الدار
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
اليوم 12:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©