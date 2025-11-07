كييف: إنقاذ 3 آلاف عامل بعد انقطاع الكهرباء عن مناجم

كييف (الاتحاد، وكالات)

قالت السلطات الأوكرانية، إنه تم إنقاذ الآلاف من عمال المناجم في جنوب شرقي البلاد، ونجاتهم من الخطر بعد انقطاع التيار الكهربائي عن 8 مناجم بسبب الهجمات الروسية.

وقالت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا هرينتشوك: «روسيا تواصل هجماتها في مجال الطاقة، وقد عرض الهجوم الأخير حياة آلاف من عمال المناجم للخطر».

وقالت وزارة الطاقة، إنه «كان هناك ما إجماليه 2595 من عمال المناجم تحت الأرض في وقت انقطاع التيار الكهربائي، وكان لا بد من إعادتهم إلى سطح الأرض فوراً»، مضيفة أنه لم ترد أي تقارير عن حدوث وفيات أو إصابات.

واتهمت هرينتشوك روسيا مجدداً بأنها «تريد أن تبقى أوكرانيا دون كهرباء أو تدفئة في الشتاء».