الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تأسف لبطء دخول المساعدات إلى غزة

فلسطينيون يبحثون عن مساعدات غذائية في غزة
8 نوفمبر 2025 00:12

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنّ أكثر من 37 ألف طن من المساعدات أُدخلت إلى قطاع غزة، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، مشيرا في الوقت ذاته إلى بطء إزالة العقبات رغم التقدّم الذي أُحرز في هذا المجال.
ولفت فرحان حق إلى أنّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) "يشير إلى أنّه رغم التقدّم الكبير في إيصال المساعدات الإنسانية، إلا أنّ الاحتياجات العاجلة للسكان لا تزال هائلة، في ظل عدم إزالة العقبات بالسرعة الكافية منذ وقف إطلاق النار".
وأضاف "منذ وقف إطلاق النار حتى الاثنين، جمعت الأمم المتحدة وشركاؤها أكثر من 37 ألف طن من المساعدات عند معابر غزة، ومعظمها مواد غذائية".
وذكر أنّ "دخول (المساعدات) لا يزال محصورا في نقطتي عبور فقط، مشيرا إلى "عدم إمكان إدخال بعض سلع الأمم المتحدة"، كما "لا يزال بعض موظفي المنظمات غير الحكومية غير قادرين على الدخول".
ولكن هذه الأطنان الـ37 ألفا لا تزال بعيدة من 190 ألف طن من المساعدات الإنسانية (غذاء ودواء...) التي خزّنتها الأمم المتحدة خارج غزة لتنفيذ خطة مدتها 60 يوما منذ بداية وقف إطلاق النار، تهدف إلى مساعدة سكان القطاع المتضرّرين جراء عامين من الحرب.

المصدر: آ ف ب
