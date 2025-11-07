السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يدلي بتصريحات بشأن جبهات القتال

زيلينسكي يزور جنودا أوكرانيين في جبهات القتال
8 نوفمبر 2025 00:24

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهدف الرئيسي لروسيا على جبهة القتال هو الاستيلاء السريع على مدينة بوكروفسك، وهي مدينة التعدين الواقعة شرقي أوكرانيا التي تشهد قتالا شرسا منذ أكثر من عام.
وصرح زيلينسكي للصحفيين في كييف "وفقا لبياناتنا، هناك 314 جنديا روسيا داخل المدينة ذاتها".
وأضاف أنه، في نهاية أكتوبر الماضي، كان "ما يصل إلى 200" منهم يقومون بعمليات داخل بوكروفسك. وأضاف الرئيس زيلينسكي أن القوات الروسية نفذت 220 محاولة هجوم قرب بوكروفسك خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وتابع "من المهم جدا بالنسبة لروسيا أن تفعل كل ما في وسعها للاستيلاء فعليا على بوكروفسك".
وأضاف أن موسكو تريد أن تظهر للولايات المتحدة أنها تحقق نجاحات على جبهة القتال وقادرة على السيطرة على كامل منطقة دونباس.
وأشار زيلينسكي إلى أنه على الرغم من الهجمات المستمرة، لم تحرز القوات الروسية "أي تقدم" بالقرب من المدن المجاورة وهي سيفيرسك وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا.
وفي منطقة خاركيف المجاورة، أعلن زيلينسكي عن تحقيق القوات الأوكرانية تقدما ميدانيا قرب مدينة كوبيانسك. ولكنه أشار إلى أن الوضع يتدهور في مدينة فوفشانسك القريبة من الحدود الروسية، وأن القوات الروسية تستعد لمزيد من التقدم هناك. 

أخبار ذات صلة
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
روسيا  تدلي ببيان عن المعارك في جبهة بوكروفسك
المصدر: د ب أ
جبهات القتال
فولوديمير زيلينسكي
بوكروفسك
آخر الأخبار
تحت رعاية هزاع بن زايد.. الدورة الـ 16 من مهرجان العين للكتاب تعقد فعالياتها
علوم الدار
تحت رعاية هزاع بن زايد.. الدورة الـ 16 من مهرجان العين للكتاب تعقد فعالياتها
اليوم 13:39
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
الرياضة
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
اليوم 13:34
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
اليوم 13:24
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
اليوم 13:22
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
علوم الدار
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
اليوم 12:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©