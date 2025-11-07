زيلينسكي يدلي بتصريحات بشأن جبهات القتال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهدف الرئيسي لروسيا على جبهة القتال هو الاستيلاء السريع على مدينة بوكروفسك، وهي مدينة التعدين الواقعة شرقي أوكرانيا التي تشهد قتالا شرسا منذ أكثر من عام.

وصرح زيلينسكي للصحفيين في كييف "وفقا لبياناتنا، هناك 314 جنديا روسيا داخل المدينة ذاتها".

وأضاف أنه، في نهاية أكتوبر الماضي، كان "ما يصل إلى 200" منهم يقومون بعمليات داخل بوكروفسك. وأضاف الرئيس زيلينسكي أن القوات الروسية نفذت 220 محاولة هجوم قرب بوكروفسك خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وتابع "من المهم جدا بالنسبة لروسيا أن تفعل كل ما في وسعها للاستيلاء فعليا على بوكروفسك".

وأضاف أن موسكو تريد أن تظهر للولايات المتحدة أنها تحقق نجاحات على جبهة القتال وقادرة على السيطرة على كامل منطقة دونباس.

وأشار زيلينسكي إلى أنه على الرغم من الهجمات المستمرة، لم تحرز القوات الروسية "أي تقدم" بالقرب من المدن المجاورة وهي سيفيرسك وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا.

وفي منطقة خاركيف المجاورة، أعلن زيلينسكي عن تحقيق القوات الأوكرانية تقدما ميدانيا قرب مدينة كوبيانسك. ولكنه أشار إلى أن الوضع يتدهور في مدينة فوفشانسك القريبة من الحدود الروسية، وأن القوات الروسية تستعد لمزيد من التقدم هناك.