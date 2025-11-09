الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زعماء 40 دولة ومنطقة يقرّون إنشاء صندوق للحفاظ على الغابات المطيرة

زعماء 40 دولة ومنطقة يقرّون إنشاء صندوق للحفاظ على الغابات المطيرة
9 نوفمبر 2025 09:33

 اتفق قادة حوالي 40 دولة ومنطقة على إنشاء صندوق للمساعدة في الحفاظ على الغابات الاستوائية، وذلك خلال"قمة المناخ" التي أقيمت مؤخرًا في مدينة "بيليم" الواقعة على دلتا نهر الأمازون بالبرازيل، والتي عُقدت قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP30) الذي تنطلق أعماله يوم غدٍ الاثنين.

ويهدف الصندوق، بحسب موقع "هيئة الإذاعة والتلفزيون" اليابانية، إلى جمع نحو 125 مليار دولار من القطاعين العام والخاص.

أخبار ذات صلة
نوريس يخطو بثبات إلى لقب «الفورمولا-1»
فيرستابن ينطلق من «منطقة الصيانة» في «جائزة البرازيل»

ووافق القادة على مبادرة "مرفق الغابات الاستوائية الدائمة" التي اقترحتها الحكومة البرازيلية، حيث أعربت أكثر من 50 دولة ومنطقة، بما فيها اليابان، عن دعمها للمبادرة.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن هذه المبادرة ستُسهم بشكل كبير في جهود الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، محذّرًا من أنه في حال وصول تدمير الغابات إلى مستويات لا رجعة فيها، فإن العالم سيتأثر سلبًا.

المصدر: وام
الغابات
البرازيل
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©