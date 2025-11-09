زعماء 40 دولة ومنطقة يقرّون إنشاء صندوق للحفاظ على الغابات المطيرة

اتفق قادة حوالي 40 دولة ومنطقة على إنشاء صندوق للمساعدة في الحفاظ على الغابات الاستوائية، وذلك خلال"قمة المناخ" التي أقيمت مؤخرًا في مدينة "بيليم" الواقعة على دلتا نهر الأمازون بالبرازيل، والتي عُقدت قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP30) الذي تنطلق أعماله يوم غدٍ الاثنين.

ويهدف الصندوق، بحسب موقع "هيئة الإذاعة والتلفزيون" اليابانية، إلى جمع نحو 125 مليار دولار من القطاعين العام والخاص.

ووافق القادة على مبادرة "مرفق الغابات الاستوائية الدائمة" التي اقترحتها الحكومة البرازيلية، حيث أعربت أكثر من 50 دولة ومنطقة، بما فيها اليابان، عن دعمها للمبادرة.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن هذه المبادرة ستُسهم بشكل كبير في جهود الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، محذّرًا من أنه في حال وصول تدمير الغابات إلى مستويات لا رجعة فيها، فإن العالم سيتأثر سلبًا.