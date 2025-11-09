لافروف مستعد للقاء نظيره الأميركي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إنه مستعد للقاء نظيره الأميركي ماركو روبيو، ولكن روسيا لن تتخلى عن شروطها الأساسية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

ولم تسفر جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوسط في إنهاء النزاع عن تحقيق تقدم يذكر وألغى الشهر الماضي على نحو مفاجئ قمة كان من المقرر عقدها مع نظيره فلاديمير بوتين في بودابست، عاصمة المجر.

وقال لافروف لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء "أنا ووزير الخارجية ماركو روبيو نتفهم الحاجة إلى التواصل المنتظم".

وأضاف "إنه أمر مهم لمناقشة القضية الأوكرانية وللتقدم في جدول الأعمال الثنائي. ولهذا السبب، نتواصل عبر الهاتف ونحن على استعداد لعقد اجتماعات وجها لوجه عند الضرورة".

وتواصل القوات الروسية التقدم تدريجيا في أوكرانيا.

وقال لافروف إن "التفاهمات" التي توصل إليها بوتين وترامب، خلال قمتهما التي عُقدت في 15 أغسطس الماضي في قاعدة عسكرية في أنكوريدج بولاية ألاسكا الأميركية، استندت إلى مطالب بوتين في يونيو 2024 وأفكار ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب.

وحدد بوتين شروطه الأساسية في يونيو 2024 المتمثلة في المطالبة بتخلي كييف عن خططها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وسحب القوات من المناطق الأربع التي ضمتها روسيا وهي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا، اللتان تشكلان منطقة دونباس، فضلا عن منطقتي خيرسون وزابوريجيا في الجنوب.