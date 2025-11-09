الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

افتتاح قمة أميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي في كولومبيا

افتتاح قمة أميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي في كولومبيا
10 نوفمبر 2025 00:34

افتُتحت في كولومبيا، الأحد، قمة لمجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي مع الاتحاد الأوروبي بمشاركة تسعة قادة.
ومن المقرر بحسب البرنامج الرسمي للقمة المنعقدة في سانتا مارتا بشمال كولومبيا، أن يتم بحث مواضيع متعلقة بالتجارة والتحوّل في مجال الطاقة ومكافحة الجريمة المنظمة.
ومن أصل الأعضاء الـ33 في مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي ودول الاتحاد الأوروبي الـ27، لم يحضر سوى تسعة رؤساء دول وحكومات، من بينهم رئيس مجلس أوروبا أنطونيو كوستا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وتختتم قمة سانتا مارتا، الاثنين، بإصدار قرار غير ملزم.

أخبار ذات صلة
مسؤولة أوروبية لـ«الاتحاد»: حماية وتعليم الأطفال «أولوية» ضمن برامج الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن هدف المناخ لعام 2040
قمة
الاتحاد الأوروبي
أميركا اللاتينية
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©