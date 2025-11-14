البرازيل.. متظاهرون من السكان الأصليين يغلقون مدخل مؤتمر المناخ

قطع نحو ستين متظاهرا من السكان الأصليين، المدخل المؤدي إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) في مدينة بيليم في البرازيل اليوم الجمعة.

وقف المحتجون وهم يضعون زينة تقليدية، ومعهم ثلاثة أطفال، أمام المدخل الرئيسي، وقطعوا أيضا طريقا محاذيا.

وقال بيان للأمم المتحدة إن التظاهرة "سلميّة ولا تشكّل أي خطر".

ودعا البيان المشاركين في المؤتمر للدخول من باب جانبي.

وتسعى وفود من 195 دولة مشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب 30) إلى إحراز تقدم في جهود الحد من ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض الذي يهدد الأنظمة البيئية الضرورية والحساسة مثل غابات الأمازون المطيرة.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها "نضالنا من أجل أرضنا هو نضال من أجل حياتنا". وهو ينتمي لقبيلة "موتدوروكو" التي تحتج على مشاريع الإنشاءات الكبرى في الأمازون.

وحضر إلى مكان التظاهرة رئيس المؤتمر أندريه كوريا دو لاغو والمديرة العامة آنا توني للتفاوض مع المتظاهرين.

والثلاثاء، اقتحم عشرات من المتظاهرين من السكان الأصليين موقع انعقاد المؤتمر.