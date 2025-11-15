أستراليا تضغط خلال قمة المناخ بالبرازيل لاستضافة مؤتمر العام المقبل

قال وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين إنه يتوجه، اليوم السبت، إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بالمناخ (كوب 30) في البرازيل للضغط من أجل أن تستضيف بلاده مؤتمر العام المقبل.

قدَّمت أستراليا وتركيا عرضين في عام 2022 لاستضافة مؤتمر المناخ (كوب31) ويرفض كل طرف التنازل للآخر منذ ذلك الحين.

وأضاف بوين في بيان أنه سيدافع بقوة عن أستراليا، وسيسلّط الضوء على قطاع الطاقة النظيفة فيها خلال القمة التي ستُعقد في مدينة بيليم في منطقة الأمازون.

وقال بوين إن أستراليا ترغب في استضافة قمة العام المقبل مع دول جزر المحيط الهادي لأول مرة، وإظهار كيفية التعاون لمواجهة «التهديد الوجودي» لتغير المناخ.

وتابع: «أمتنا تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بتغير المناخ، لكن كل جهد نبذله الآن سيساعد في تجنب أسوأ التبعات».

ويدعم منتدى جزر المحيط الهادي، وهو تكتل دبلوماسي إقليمي يضم 18 دولة، مساعي أستراليا. وتواجه العديد من دول جزر المحيط الهادي خطر ارتفاع منسوب مياه البحار.