تم الإعلان عن وقوع حادث كبير في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة كلوديا، مع توقّع هطول المزيد من الأمطار والفيضانات في معظم أنحاء إنجلترا وويلز اليوم السبت.

وانتهى تحذير باللون الأصفر من هطول أمطار تُغطي وسط وشمال إنجلترا وساوث ويست وويلز في الساعة السادسة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش)، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم السبت.

وأصدرت إدارة الموارد الطبيعية في ويلز أربعة تحذيرات من حدوث فيضانات شديدة، اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، مما يعني أن هناك «خطراً كبيراً على الحياة ومن المتوقّع حدوث اضطرابات كبيرة على المجتمع».

وأعلنت إدارة الإطفاء والإنقاذ في جنوب ويلز عن حادث كبير في مانماوث في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، في أعقاب فيضانات «عارمة وواسعة النطاق» في مختلف أنحاء البلدة والمناطق المحيطة.