الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حادث كبير في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة كلوديا

حادث كبير في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة كلوديا
15 نوفمبر 2025 15:22

تم الإعلان عن وقوع حادث كبير في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة كلوديا، مع توقّع هطول المزيد من الأمطار والفيضانات في معظم أنحاء إنجلترا وويلز اليوم السبت.
وانتهى تحذير باللون الأصفر من هطول أمطار تُغطي وسط وشمال إنجلترا وساوث ويست وويلز في الساعة السادسة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش)، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم السبت.
وأصدرت إدارة الموارد الطبيعية في ويلز أربعة تحذيرات من حدوث فيضانات شديدة، اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، مما يعني أن هناك «خطراً كبيراً على الحياة ومن المتوقّع حدوث اضطرابات كبيرة على المجتمع».
وأعلنت إدارة الإطفاء والإنقاذ في جنوب ويلز عن حادث كبير في مانماوث في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، في أعقاب فيضانات «عارمة وواسعة النطاق» في مختلف أنحاء البلدة والمناطق المحيطة.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
انتخابات رئاسية في تشيلي
المصدر: د ب أ
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©