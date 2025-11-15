الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا: قصفنا مصفاة نفط في روسيا

حريق مصفاة نفط في روسيا بعد تعرضها للقصف
15 نوفمبر 2025 16:54

أعلنت السلطات في كييف، اليوم السبت، أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفط روسية في مدينة ريازان خلال الليل.
وفي العاصمة موسكو، قالت السلطات الروسية إن المصفاة، التي تعرضت للهجوم، ستعلق عملياتها.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم، عن أندريه كوفالينكو رئيس مركز مكافحة التضليل التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، تأكيده النبأ عبر تطبيق "تلغرام".
وقال كوفالينكو "تعرضت مصفاة ريازان النفطية للهجوم، بعد آخر سابق تعرضت له مصفاة ساراتوف النفطية، وسوف تعلق عملياتها".
وقالت وكالة "يوكرينفورم"، إن مصفاة ساراتوف النفطية تم استهدافها بطائرات مسيرة يومي 11 و14 نوفمبر الجاري.
وأضافت أنه، بعد الهجوم الأخير، تم تسجيل انفجارات ثم تبع ذلك اندلاع حرائق في أنحاء المنشأة.  
وبعد  الهجمات التي شنتها  المسيرات الأوكرانية، توقفت المصفاة عن عمليات المعالجة الأولية للنفط.

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
مصفاة نفط
روسيا
قصف
ريازان
